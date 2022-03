Nördlingen/Aschaffenburg

vor 36 Min.

Für den Künstler der Gerd-Müller-Statue in Nördlingen ist jetzt Halbzeit

Plus Die Statue in Gedenken an Gerd Müller nimmt in Aschaffenburg Form an. Eine Nördlinger Delegation besuchte den Künstler – und wünscht sich kleine Anpassungen.

Von Dominik Durner

"Grabowski spielt auf", sagte Sportreporter Rudi Michel anno 1974 beim WM-Finale Deutschland gegen die Niederlande, es läuft die 43. Spielminute. Sein nächster Halbsatz wird Gerd Müller gelten, dem bekanntesten Sohn der Stadt Nördlingen. Dieser visiert den zugespielten Ball an, holt in unnachahmlicher Manier zum Schuss aus, und aus Michel platzt es heraus: "Müller... und 2:1!" In eben jenem Moment schießt sich Gerd Müller in die Annalen der deutschen Fußballgeschichte, und eben jener Moment soll Mitte August zum ersten Todestag seines Ablebens als Bronze-Statue in seiner Geburtsstadt Nördlingen ein Denkmal erhalten. Für die Statue zeichnet sich Herbert Deiss aus Aschaffenburg verantwortlich, weshalb ihn am Donnerstag eine Nördlinger Delegation besucht, aber nicht vollends zufrieden zurückkehrt.

