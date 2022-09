Nördlingen

Hausfrau hatte Attest von "Querdenker"-Arzt beim "Spaziergang" dabei

Ohne Maske war eine Hausfrau in Nördlingen bei einem Corona-Spaziergang dabei. Wegen des Attests, das sie damals vorzeigte, stand sie nun vor Gericht.

Plus Eine Hausfrau steht in Nördlingen vor Gericht, weil sie Ende vergangenen Jahres gegen die Maskenpflicht verstoßen hatte. Warum die Frau dennoch freigesprochen wird.

Von Matthias Link

Eine Hausfrau aus dem Ries hatte sich Ende Dezember vergangenen Jahres gemeinsam mit Familienangehörigen an den Corona-Spaziergängen in Nördlingen beteiligt. Weil die Frau wegen einer Erkrankung keine Maske trug und ein ungültiges Attest dabei hatte, musste sie sich nun vor dem Amtsgericht in Nördlingen verantworten.

