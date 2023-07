Attraktion für Groß und Klein: Nördlingen hat nun einen besonderen Spielplatz

Plus Nördlingen hat einen neuen Mehrgenerationenspielplatz. Was die Attraktion der Bevölkerung ermöglicht, erklärt Oberbürgermeister David Wittner bei der Eröffnung.

Zwischen Altstadtgassen, nahe dem Löpsinger Tor, liegt Nördlingens neue "grüne Oase", wie Oberbürgermeister David Wittner die neue Attraktion nennt. Hinter einem Zaun eröffnet sich eine weite Rasenfläche, durchzogen von Kieswegen, die breit genug für Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator sind. Umgeben von Spielgeräten, thront ein farbenfrohes Klettergerüst inmitten des neu eröffneten Mehrgenerationenspielplatzes am Loderanger. Laubbäume schirmen mit ihrem Schatten den Platz zwischen Stadtmauer, Altstadthäusern und Biergarten ab, zwischen ihren Stämmen reihen sich Fitnessgeräte für verschiedene Muskelbereiche auf.

Doch von den Anwesenden versuchen sich vorerst nur die Kinder an den Spielgeräten. Denn nun ergreift der Oberbürgermeister das Wort, um den neu gestalteten Spielplatz zu eröffnen: "Einzigartig" sei dieser, denn er sei darauf ausgerichtet, "Menschen jeden Alters anzusprechen und zusammenzubringen", erklärt Wittner. Dazu gehörten genauso Großeltern mit Enkeln wie auch Jugendliche, Erwachsene oder Senioren – gemeinsam sollten hier alle "Begegnungen in gemütlicher Atmosphäre" erleben. Den "Zusammenhalt der Generationen" stärke der Spielplatz ebenso wie Gesundheit und Wohlbefinden und schaffe dabei Erinnerungen, die "vielleicht ein Leben lang" hielten.