Audi in der Vorderen Gerbergasse in Nördlingen angefahren

500 Euro Schaden entstehen zwischen Sonntag und Mittwoch in Nördlingen, weil ein geparktes Auto angefahren wird. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat zwischen Sonntag und Mittwoch in der Vorderen Gerbergasse in Nördlingen einen schwarzen Audi angefahren. Dabei wurde nach Angaben der Polizei die linke vordere Fahrzeugseite beschädigt, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Unfallfahrer flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)

