Audi in Nördlingen angefahren, 2000 Euro Schaden

Ein Auto wird in Nördlingen beschädigt, der Täter oder die Täterin flüchtet anschließend. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein geparkter schwarzer Audi ist in Nördlingen angefahren worden. Eine unbekannte Person beschädigte das Auto nach Angaben der Polizei zwischen 1 und 4 Uhr auf dem Parkplatz des Spielcasinos in der Bürgermeister-Reiger-Straße. Der Täter oder die Täterin streifte das Fahrzeugheck des geparkten Pkw und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete die Person. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)