Auf dem Achtsamkeitspfad in Nördlingen zurück zum Wesentlichen

Die Ausstellung auf der Stadtmauer in Nördlingen ist noch bis einschließlich 15. September zu sehen.

"Manchmal kann ein Satz oder ein Gedanke alles verändern. Manchmal muss man wieder an etwas erinnert werden, sich bewusst machen, was man vielleicht im Alltagsstress, Terminchaos und Gedankenkarussell vergessen hat. Manchmal vergisst man dadurch, was wirklich wichtig ist im Leben, nämlich man selbst." Das sagt Lisa Schabert, Ergotherapeutin und angehende Kunsttherapeutin, über ihren Achtsamkeitspfad auf der Stadtmauer in Nördlingen. Aber was bedeutet das eigentlich und worum geht es in der Ausstellung?

Seit dem 22. Juni findet, wie berichtet, auf der Stadtmauer in Nördlingen eine besondere Ausstellung statt. Lisa Schabert hat sich mit dem Thema "Achtsamkeit" auseinandergesetzt und damit auf ihre ganz persönliche Art und Weise Heimatkunst entstehen lassen.



Über die gesamte Stadtmauer sind Holztafeln mit Motiven von Nördlingen mit besonderen Worten zu finden. Diese fügen sich in die tolle Kulisse der Stadtmauer ein. Die Texte und Zitate behandeln Themen wie Vertrauen, Selbstliebe, Wachstum, Veränderung und Liebe und bringen so Gefühle und Gedanken zum Ausdruck, die man selbst oft nicht benennen kann oder sich vielleicht allein damit fühlt, so Schabert weiter.

Und sie meint auch: "Worte sagen manchmal nichts und manchmal alles, mal sind sie zu viel und mal ist es genau dieser eine Satz, der dich frei macht. Vielleicht geht dir der ein oder andere Spruch genauso ins Herz. Lass dich von ihm tragen und komm ganz im Moment an. Nimm mit, was du gerade brauchst."

Die Ausstellung ist noch bis einschließlich 15. September auf der Stadtmauer in Nördlingen zu sehen. Beim Citta-Slow Festival (18. – 20. August) im Schneidt'schen Garten findet am Samstag und Sonntag um 13.30 Uhr jeweils noch eine achtsame Führung um den Achtsamkeitspfad statt. Außerdem werden dort die besonderen Motive der Ausstellung als Postkarten ausgestellt und zum Verkauf angeboten. Dort sind auch individuelle Bestellungen und der Kauf der achtsamen Nördlinger Holztafeln möglich. Im Anschluss werden diese Produkte in verschiedenen Läden in Nördlingen angeboten. (AZ)

