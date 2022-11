Nördlingen

vor 52 Min.

Auf dem Stabilus-Gelände in Nördlingen entsteht weiterer Wohnraum

Sieben Wohnungen sollen in dem Mehrfamilienhaus aus Holz entstehen.

Plus Auf dem Areal in Nördlingen wird ein Mehrfamilienhaus aus Massivholz mit einem besonderen Standard gebaut. Sieben Wohnungen sollen darin entstehen. Geheizt wird mit einer Wärmepumpe.

Von Bernd Schied

Beton oder Holz? Jeder, der vorhat ein Haus zu bauen, muss sich diese Frage stellen. Noch ist es so, dass die meisten Bauherren sich immer noch für ein Massivhaus aus Beton entscheiden. Doch die Anzahl derer, die eine Holzbauweise wählt, steigt kontinuierlich. Nach Ansicht von Experten liegt das nicht zuletzt am gestiegenen Umweltbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger. Zudem ist Holz ein nachwachsender Rohstoff, der langfristig das schädliche CO 2 bindet.

