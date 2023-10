Im Ries kann man auf den Spuren der Apollo-Astronauten wandern

Immer wieder trainieren berühmte Astronauten im Rieskrater für ihre Missionen. Am 22. Oktober kann man auf deren Spuren den Rieskrater erkunden.

Wo trainieren eigentlich Astronautinnen und Astronauten für ihre Missionen? Am 22. Oktober lädt Wissenschaft im Dialog (WiD) alle Interessierten zu einer Wanderung im Unsesco Global Geopark Ries ein, um gemeinsam Deutschlands berühmtesten Einschlagskrater auf den Spuren der Apollo-Astronauten zu erkunden. Der Rieskrater gilt als einer der besten erhaltenen, großen Einschlagskrater der Welt. Bereits im Sommer 1970 trainierten Astronauten der Apollo-Missionen dort und lernten, wie sie auf dem Mond Gesteinsproben nehmen.

Die drei- bis vierstündige Rundwanderung führt die Teilnehmenden zu mehreren geologisch interessanten Orten im Rieskrater, darunter verschiedene Steinbrüche und der rund 500 Meter hohe Riegelberg. Dabei werden auch die genauen Stationen des Apollo-Astronautentrainings besichtigt. Die Wanderung wird organisiert in Kooperation mit dem Unesco Global Geopark Ries und wird von der Geologin Gisela Pösges begleitet. Start ist am kommenden Sonntag um 14 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz unterhalb des Erlebnis-Geotops Lindle. Die Anmeldung (der Verein bitte darum) erfolgt im Internet unter eveeno.com/geoparkries_wanderung.

Auf den Spuren der Astronauten durch das Ries wandern

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projekts „Hiker‘s Guide through the Galaxy“ von Wissenschaft im Dialog (WiD) statt, das von Juni bis Herbst bundesweit wissenschaftlich geführte Wanderungen und Radtouren anbietet. Dieses Angebot findet im Rahmen des „Wissenschaftsjahres 2023 – Unser Universum“ statt und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Die Ortsfindung und Wanderungen werden durch Ortsgruppen der Vereinigung der Sternfreunde und Astronomers for Planet Earth unterstützt, teilt der Geopark Ries in einem Schreiben mit.

Im Wissenschaftsjahr 2023 werfen demzufolge Wissenschaft, Politik und Gesellschaft einen Blick von der Erde ins All und wieder zurück. Von Ausstellungen über Schulaktionen hin zu Mitmachangeboten: Das Wissenschaftsjahr 2023 lädt dabei Jung und Alt zu einem spannenden Austausch mit Wissenschaft und Forschung ein. Es wird sowohl ein Blick auf uralte Menschheitsfragen nach Sinn und Sein geworfen als auch auf aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Weltraumforschung, der Astronomie sowie weiteren Natur- und Geisteswissenschaften. In vielschichtigen Perspektiven entsteht so ein Bogen von den Anfängen des Weltalls bis hin zu den drängendsten Themen unserer Zeit wie dem Klimawandel, Umweltschutz oder die Erschließung neuer Energiequellen. (AZ)

