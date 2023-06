Auf der Riesbahn fallen am Freitag mehrere Züge aus

Bahnreisende müssen am Freitag mit Zugausfällen auf der Riesbahn rechnen. Diverse Fahrten fallen laut App-Angaben aus.

Wer am Freitag mit der Bahn auf der Riesbahn unterwegs sein will, sollte die Abfahrtszeiten online überprüfen. Denn mehrere Fahrten auf der Strecke Aalen – Nördlingen – Donauwörth fallen aus. Das zeigt die Bahn-App DB Navigator an. Von Nördlingen aus nach Donauwörth fallen die Züge um 10.21, 11.17, 13.21, 14.21 und 17.21 Uhr weg.

Ab Donauwörth ins Ries fiel bereits um 9.06 Uhr eine Fahrt aus, ebenfalls fahren Züge nach aktuellem Stand nicht um 11.05, 12.12 und 15.12 Uhr. Jene Fahrten werden auch nicht in der App Bayern-Fahrplan aufgeführt. Eine Sprecherin von Go-Ahead schildert, dass es mehrere kurzfristige Krankmeldungen gab: "Wir haben den ganzen Tag über immer wieder Ausfälle." Am Vormittag fahre noch der Ersatzzug von der Deutschen Bahn, ab 14.42 nehme dann ein Go-Ahead-Zug den Betrieb auf.

Riesbahn: Lokführer sind kurzfristig krank geworden

Man habe direkt nach Bekanntwerden die Ausfälle ins Auskunftssystem eingepflegt, aber eine Stunde vor Schichtbeginn sei es trotz Bereitschaftsschichten schwer, für Ersatz zu sorgen. "Es ist sehr bedauerlich für die Pendler", so die Sprecherin. Mit weiteren Ausfällen am Freitag werde nach aktuellem Stand nicht gerechnet. Ob es auch Auswirkungen auf den Bahnbetrieb am Samstag gibt, sei zum derzeitigen Stand nicht absehbar. (jltr)