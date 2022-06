Nördlingen

Auf diesem Planeten ist es bitterkalt

Plus Der Neptun wurde einst entdeckt, weil sich der Uranus nicht so bewegte, wie Astronomen es erwarteten. 2006 veränderte sich sein Status in unserem Sonnensystem.

Von Uwe Bahadir

Neptun ist der Planet, der am Schreibtisch entdeckt wurde: Astronomen hatten festgestellt, dass Uranus (1781 von Wilhelm Herschel entdeckt) sich nicht so bewegte, wie es die Himmelsmechanik hätte erwarten lassen. Man vermutete einen Planeten noch weiter draußen als „Störfaktor“.

