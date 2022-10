Auf digitalen Streit folgen in Nördlingen drei Faustschläge

Nach einem digitalen Streit sucht ein Mann seinen Kontrahenten in der Augsburger Straße auf und verpasst ihm drei Faustschläge.

Verletzungen im Gesicht hat ein Mann in Nördlingen am frühen Sonntagmorgen erlitten. Nach Polizeiangaben suchte der Täter seinen Kontrahenten nach einem Streit in den sozialen Medien an dessen Wohnanschrift in der Augsburger Straße auf, bat diesen vor die Haustüre zu kommen und versetzte ihm nach ersten Erkenntnissen drei Faustschläge ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt Prellungen und eine Platzwunde im Gesicht. Die Personalien der Beteiligten sind bekannt, weitere Ermittlungen folgen. (AZ)