Nördlingen

18:05 Uhr

Auf einen Schlag: OB Wittner eröffnet die Nördlinger Mess' 2023

Hoch die Krüge: Im Festzelt wurde am Samstagabend die Nördlinger Mess' eröffnet.

Plus Nach dem Festumzug wartet ein stimmungsgeladenes Festzelt darauf, dass das größte Volksfest Nordschwabens eröffnet wird. Das magische Doppelwort kommt prompt.

Von Peter Urban

Irgendwie scheint seine Herkunft aus einer Handwerksfamilie doch Spuren hinterlassen zu haben: Mehr als einen Schlag braucht der Nördlinger Oberbürgermeister nicht, um nahezu jedes Fass anzustechen, das ihm „vorgestellt“ wird: Sowohl bei der Bierprobe im Messvorfeld im Ochsenzwinger als auch beim Maibaumfest letztens auf dem Marktplatz - mehr als einen Schlag braucht es nicht, bis das magische Doppelwort „O'zapft is“ durch die jeweiligen Bierzelte oder -hallen tönt. So auch beim traditionellen Anstich in der Bayernland-Festhalle der Nördlinger Festwirte Petra und Peter Schöniger, der diesmal nicht, wie sonst üblich, nach dem Mess'-Umzug stattfand, sondern auf Wunsch von David Wittner erst um 19 Uhr.

Nördlingens OB gelingt der Fassanstich wieder mit nur einem Schlag

Bei der zweiten Mess'-Eröffnung seiner Amtszeit wollte das Stadtoberhaupt auf die vielen Beteiligten des Umzugs Rücksicht nehmen: „Es ist bei diesem Wetter schon eine Herausforderung, den Umzug durch die Stadt hinter sich zu bringen“, sagte David Wittner, „da wollten wir den Kapellen und allen anderen erst mal eine Verschnaufpause gönnen, damit diese sich auch um persönliche Dinge kümmern. Und ich persönlich finde es viel angenehmer, das Fest in einem vollen Zelt zu eröffnen, als gleich am Nachmittag, wenn sich die Menschen erst noch draußen vergnügen wollen.“ Da hat man in der Stadtverwaltung ganz offensichtlich richtig gedacht, denn pünktlich um 19 Uhr war das Zelt nahezu voll, die ersten (meist jungen) Gäste standen schon auf den Bänken und die Stimmung strebte dem ersten Höhepunkt entgegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

