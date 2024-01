Auffahrunfall am Fußgängerüberweg in der Kerschensteinerstraße

Eine Frau bremst in Nördlingen an einem Fußgängerüberweg. Ein Rollerfahrer erkennt das zu spät, fährt auf und verletzt sich beim Sturz.

In der Kerschensteiner Straße hat sich am Montagvormittag ein Auffahrunfall an einem Fußgängerüberweg ereignet. Wie die Polizei mitteilt, musste eine 56-jährige Frau mit ihrem Auto dort verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein 15-jähriger Rollerfahrer zu spät und fuhr auf den Pkw der Frau auf. Hierbei stürzte der 15-Jährige von seinem Roller und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 1300 Euro.

Am Nachmittag wurde die Polizei dann zu einem weiteren Verkehrsunfall ganz in der Nähe gerufen. Gegen 15.10 Uhr krachte es an der Einmündung Buchenweg/Reutheweg. Eine 50-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw den Buchenweg in Richtung Reutheweg, um an der dortigen Einmündung nach links abzubiegen. Hierbei missachtete sie das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“. Es kam zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Lkw eines 48-Jährigen. Der Sachschaden ist nach Angaben der Polizei beachtlich. Er wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (AZ)