Auffahrunfall am Kreisverkehr in Nördlingen

Am Montagvormittag ereignet sich in Nördlingen ein Unfall. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

1500 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls im Kreisverkehr an der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen. Laut Polizeibericht musste ein Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen. Der Fahrer eines Kleintransporters übersah das und fuhr auf. Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag. (AZ)