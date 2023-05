Auffahrunfall führt zu 15.000 Euro Schaden

Am Mittwochmorgen kommt es auf der B25 zu einem Auffahrunfall. Beim Aufprall verletzt sich eine Beifahrerin. An beiden Autos entsteht ein hoher Schaden.

Ein Auffahrunfall hat sich am Mittwoch gegen 10 Uhr auf der B25 in Nördlingen ereignet. Eine Autofahrerin musste an einer Ampel abbremsen, da diese auf Rot umschaltete.

Der dahinter fahrende 23-jährige Fahrer eines Kleintransporters erkannte die Verkehrssituation nach Polizeiangaben zu spät und konnte aufgrund des fehlenden Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig bremsen. Dabei fuhr er auf den vorausfahrenden Pkw auf. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin im vorderen Auto am Auge verletzt und musste ärztlich versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (AZ)

