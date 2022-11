Auffahrunfall in der Nürnberger Straße in Nördlingen

Weil eine 58-Jährige zu spät erkennt, dass das Fahrzeug vor ihr bremst, fährt sie auf dieses auf.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 9.30 Uhr in Nördlingen ereignet. Eine 28-Jährige fuhr auf dem Inneren Ring in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Nürnberger Straße musste sie an der Ampel verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte eine nachfolgende 58-jährige Pkw-Fahrerin zu spät und fuhr auf die 28-Jährige auf, wie es im Polizeibericht heißt. Durch den Zusammenstoß wurde das Heck am Pkw der 28-Jährigen zerkratzt. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.