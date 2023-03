Auffahrunfall mit 4000 Euro Schaden

Eine Frau erkennt zu spät, dass ein Auto vor ihr auf die B29 abbiegen will. Es kommt zum Zusammenstoß.

Ein Schaden von 4000 Euro ist am Mittwoch bei einem Auffahrunfall In der Romantischen Straße in Nördlingen entstanden. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pkw an die Haltelinie und hielt dort ordnungsgemäß an, bevor er nach rechts auf die B29 abbiegen wollte. Wie die Polizei schildert, erkannte eine nachfahrende 67-jährige Autofahrerin die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den Pkw auf. (AZ)

