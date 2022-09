Auffahrunfall vor dem Baldinger Tor

Ein Pkw-Fahrer muss an der Kreuzung vor dem Baldinger Tor verkehrsbedingt anhalten. Eine darauffolgende Pkw-Fahrerin erkennt dies zu spät und fährt dem Pkw auf.

An der Kreuzung vor dem Baldinger Tor hat sich am Freitagmittag ein Auffahrunfall ereignet. Der Polizei zufolge hat ein Pkw-Fahrer verkehrsbedingt anhalten müssen. Eine nachfolgende Pkw-Fahrerin hat dies zu spät bemerkt und ist dem vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Es ist ein leichter Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro entstanden. (AZ)