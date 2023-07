Nördlingen

vor 48 Min.

Aufpassen auf Kinder im Nördlinger Freibad: "Eltern sind immer verantwortlich"

Plus Bei fast 30 Grad treibt es die Menschen in Nördlingen ins Freibad. Dort bezahlen Eltern zwar Eintritt – auf ihre Kinder müssen sie aber trotzdem aufpassen.

Von Lara Schmidler Artikel anhören Shape

Heiß und immer heißer: Nach einem rekordverdächtigen Wochenende ist es diese Woche wieder ein kleines bisschen abgekühlt. Trotzdem herrschen noch immer hochsommerliche Temperaturen. Und während die Wetter- und Klimaexperten sich noch streiten, ob es sich nun um einen Jahrhundertsommer handelt oder nicht, strömen die Menschen rund um Nördlingen in die Freibäder und an die Badeseen, um sich wenigstens ein bisschen zu erfrischen. Bei so einem Andrang verliert man sich schon einmal aus den Augen, insbesondere Kinder, die es kaum erwarten können, ins Wasser zu kommen. Aber schließlich gibt es dafür ja die Bademeister oder Rettungsschwimmer - oder nicht?

Gerade einmal knapp zwei Wochen ist es her, dass sich ein dreijähriges Kind im Nördlinger Freibad von seinen Eltern entfernt hat und zu den Rutschen gelaufen ist. Das erzählt Martin Gruber, Leiter der städtischen Bäder in Nördlingen. Sein Kollege habe das Kind aus dem Becken der großen Rutsche gefischt, wo es fast ertrunken wäre. "Die Eltern haben das Kind schon gesucht und waren natürlich total schockiert", sagt er. Allerdings sei das nicht immer der Fall: Immer wieder falle ihm auf, dass den Eltern nicht ganz klar sei, wer die Aufsichtspflicht für die Kinder trage - denn das seien sie selbst. "Man zahlt beim Eintritt kein All-inclusive-Paket, die Eltern sind immer aufsichtspflichtig", betont Gruber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen