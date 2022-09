Nördlingen

18:32 Uhr

Demenzwoche im Movieworld startet mit einem starken Appell

Plus In Nördlingen hat die Demenzwoche begonnen. An die Gesellschaft appellierte die Vizelandrätin, demente Menschen am normalen Leben teilhaben zu lassen.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Eine Demenzerkrankung verändert das gesamte Leben - das der Betroffenen, aber ebenso das ihrer Angehörigen. Allein in Deutschland gibt es derzeit nahezu zwei Millionen Menschen, die von einem solchen Schicksal betroffen sind. Im Landkreis Donau-Ries liegt die Zahl bei rund 2000. Aufgrund der demografischen Entwicklung werden die Fälle in den nächsten Jahren kontinuierlich ansteigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen