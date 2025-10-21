Aufwertung des Spielplatzes am Hölderlinweg

Mit vereinten Kräften wurde an zwei Tagen der Spielplatz am Hölderlinweg in ein kleines Naturparadies verwandelt. Unter der Leitung von Stadträtin Dr. Susanne Gabler und Dieter Riefle vom Bund Naturschutz begann am Freitagvormittag die Pflanzaktion. Bäume und Büsche wurden gesetzt, um künftig Schatten und Lebensraum für Tiere zu bieten. Im Anschluss errichteten engagierte Helferinnen und Helfer eine stabile Mauer für das neue Staudenbeet. Am Samstag setzten die Mitglieder der Ortsgruppe des Bund Naturschutz Bayern (BN) gemeinsam mit der BN-Jugendgruppe die Arbeiten fort. Sie bauten eine Benjeshecke (Totholzhecke), eine Käferburg sowie eine Igelburg. Außerdem wurden Wiese und Staudenbeet bepflanzt, Rindenmulch verteilt und kräftig gegossen.

Ein besonderer Dank gilt dem Baubetriebshof der Stadt Nördlingen, der die Aktion tatkräftig unterstützte und alle benötigten Materialien zuverlässig bereitstellte. Im Vorfeld waren die Anwohnerinnen und Anwohner des Spielplatzes zu einem Informations- und Planungstreffen eingeladen worden. Dabei stellte Stadträtin Dr. Susanne Gabler den Plan zur Neugestaltung und ökologischen Aufwertung des Spielplatzes vor. Gemeinsam wurden weitere Ideen gesammelt und besprochen, wie der Platz künftig naturnah und artenfreundlich gestaltet werden kann. Durch das gemeinsame Engagement von Ehrenamtlichen, dem Bund Naturschutz, der Firma Eberhardt und der Stadt Nördlingen wurde der Spielplatz am Hölderlinweg nachhaltig aufgewertet. Die neu geschaffenen Lebensräume tragen nicht nur zur Verschönerung des Areals bei, sondern fördern auch die Artenvielfalt direkt vor der Haustür.

