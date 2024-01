Aufzüge am Bahnhof funktionieren nicht: Bahn gibt neuen Termin bekannt

Plus Immer wieder verzögern sich die Arbeiten am Nördlinger Bahnhof, auf Anfrage schildert die Bahn aktuelle Zeitpläne. Der Zugverkehr wird 2024 noch mal unterbrochen.

Schon mehrmals sollten sie fertig sein und Fahrgästen helfen, ihr schweres Gepäck zu transportieren: die Aufzüge am Nördlinger Bahnhof. Ursprünglich sollte der Umbau des gesamten Bahnhofs im Frühjahr 2023 beendet werden. Doch die Aufzüge waren nicht betriebsbereit, die Bahn kündigte an, dass die Aufzüge im Oktober 2023 funktionieren sollen, Kabel müssten noch verlegt werden. Doch auch dieser Termin verstrich, und Koffer mussten weiter die Treppen hinauf- und hinabgeschleppt werden. Es gab Lieferschwierigkeiten, Mängel mussten noch beseitigt werden, Endes des Jahres 2023 sollten die Aufzüge dann aber fertig sein. Aber das klappte ebenfalls nicht. Wann ist der voraussichtlich nächste Termin?

Regelmäßig fragt ein Leser bei unserer Redaktion nach und wundert sich, warum sich die Arbeiten immer weiter verzögern. Auf Anfrage teilt die Bahn mit, dass einige Mängel an den Aufzügen zum Ende des vergangenen Jahres planmäßig behoben worden seien: "Allerdings führen ein fehlendes Notrufgerät und ein neuer Fehler dazu, dass die Aufzüge noch nicht nutzbar sind." Wenn diese Dinge erledigt seien, könnten die Aufzüge voraussichtlich innerhalb der nächsten fünf Wochen benutzt werden.