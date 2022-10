Ein Rieser gehört zu den besten Handwerkern aus ganz Schwaben

58 Handwerkerinnen und Handwerker sind die Besten in ganz Schwaben. Sie konnten sich im Leistungswettbewerb 2022 durchsetzen. Einer kommt aus einem Nördlinger Betrieb.

Nach zwei Corona-Jahren hat die Handwerkskammer für Schwaben (HWK) zu Ehren der besten Handwerkerinnen und Handwerker eine große Feier in Augsburg veranstaltet. Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner gratulierte den jungen Menschen in seiner Begrüßung, lobte ihr Engagement und stellte ihnen trotz der aktuellen Lage eine gute Zukunft in Aussicht. Die anwesenden Politiker mahnte er aber: „Wir als Handwerksorganisation drängen auf schnelle und wirksame politische Entscheidungen. Diese müssen auch dazu beitragen, dass unsere erfolgreichen Nachwuchskräfte bestmöglich ihrer Arbeit nachgehen können.“

Hans-Peter Rauch, Präsident der HWK Schwaben, zollte den 22 jungen Damen und 36 Herren seine Anerkennung für ihren Trainingsfleiß, ihr Können, ihren Siegeswillen und ihr Durchsetzungsvermögen, wie es in einer Pressemitteilung der HWK heißt. Besonders freue er sich, dass die Zahl der Frauen unter den Besten kontinuierlich ansteigt: „Zum wiederholten Male sind Frauen besonders erfolgreich. Das gilt auch für Berufe, die stark von Männern dominiert sind. Ich halte das für ein wichtiges Signal an alle anderen Mädchen und jungen Frauen: Wir brauchen Sie im Handwerk. Wir wollen, dass der Frauenanteil im Handwerk weiter steigt.“

Auch ein Orgelbauer wurde geehrt

Im Verlauf seiner Ansprache ging Rauch auf die Energiekrise und die damit verbundenen Herausforderungen ein. Er sagte: „Hilfsprogramme für international tätige Großunternehmen gibt es schon länger, aber keine fürs Handwerk. Das muss sich umgehend ändern.“

Die Liste der Sieger 2022 zeigt die ganze Bandbreite der handwerklichen Berufe. In vielen Bereichen konnte der Nachwuchs brillieren. 58 Gewerke waren im Wettbewerb vertreten. Neben den bekannten Handwerksberufen wie Anlagenmechaniker, Fleischerin, Friseurin oder Maurer waren in diesem Jahr auch die musikalischen Handwerke vertreten. So konnten eine Holzblasinstrumentenmacherin, eine Klavier- und Cembalobauerin und ein Orgelbauer geehrt werden.

Aus dem Ries war Jonas Maximilian Lettenmeier aus Deiningen unter den besten Handwerkern. Er wurde Kammersieger im Bereich Verfahrenstechnologe in der Mühlen- und Getreidewirtschaft. Ausbildungsbetrieb ist die Nördlinger Firma Bruckmühle.

Absolventen können auch am Landes- und Bundeswettbewerb teilnehmen

Am Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks können Absolventen der Gesellen- und Abschlussprüfungen 2022 teilnehmen. Sie mussten die beste praktische Prüfungsarbeit in ihren jeweiligen Prüfungsbezirken abgelegt haben und dürfen zum Zeitpunkt der Prüfung nicht älter als 27 Jahre sein. Die Kammersieger können jetzt an weiteren Berufswettbewerben teilnehmen. Die nächsten Ebenen sind der Landeswettbewerb und der Bundeswettbewerb. (AZ)