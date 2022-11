Nördlingen/Augsburg

Mit dem Weltfreiwilligendienst andere Sprachen und Kulturen kennenlernen

Das Weltfreiwilligen-Team beim Treffen in Augsburg (von links): Raul, Pamela, Estrella, Sophia, Bildungsreferentin Sonja, Karol und Franco.

Plus Der Weltfreiwilligendienst ist für junge Erwachsene im Alter von 18 bis 28 Jahren gedacht. Was Menschen aus aller Welt erzählen, die nach Schwaben kommen.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Unter dem Slogan „Ein Jahr in der Ferne“ wirbt der Weltfreiwilligendienst des Bistums Augsburg um junge Menschen, die Herausforderung eines sozialen Engagements in fremden Ländern und Kulturen anzunehmen. Der Weltfreiwilligendienst bietet jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 28 Jahren die Möglichkeit, ein Jahr ins Ausland zu gehen und dort in sozialen Einrichtungen mitzuarbeiten. Die Kosten für Flug, Unterkunft und Verpflegung, ein Taschengeld sowie begleitende Seminare zur Vor- und Nachbereitung des Einsatzes werden übernommen.

