Nördlingen/Augsburg

vor 35 Min.

Angeklagter zieht Berufung nach Hitlergruß in Polizeirevier zurück

Plus Ein 44-Jähriger aus Nördlingen muss wegen Volksverhetzung zehn Monate ins Gefängnis. Der Richter in Augsburg überzeugte ihn, seinen Einspruch zurückzunehmen.

Von Michael Siegel

Also doch wieder Gefängnis: Es bedurfte keiner besonderen Überzeugungsgabe, da nahm ein Angeklagter aus Nördlingen seine Berufung gegen ein Urteil resigniert zurück. Der Mann, ein 44-jähriger Bauarbeiter, war von dem Amtsgericht seiner Heimatstadt wegen Volksverhetzung zu einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Diese wollte er via Berufung vor dem Augsburger Landgericht in eine Bewährungsstrafe abgewandelt haben, um nicht wieder ins Gefängnis zu müssen. Erfolglos.

