Nach Mordversuch in Nördlingen steht nur ein Verdächtiger vor Gericht

Plus Ein Mann soll schlafend in seinem Auto von zwei Personen attackiert worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen inzwischen abgeschlossen.

Von Michael Siegel

Es ist nach Mitternacht, ein Mann (43 Jahre) schläft in der Nördlinger Industriestraße in seinem Auto, als er plötzlich von zwei anderen Männern angegriffen wird. Die beiden zur Tatzeit 31- und 39-Jährigen verletzen den 43-Jährigen so schwer, dass die Polizei davon ausgeht, sie hätten ihr Opfer töten wollen. Der Überfallene kommt ins Krankenhaus, überlebt die Attacke. Zwei Tatverdächtige werden noch am selben Tag verhaftet und kommen zunächst in Untersuchungshaft. Aber warum das Ganze? Was war die Ursache für den Angriff?

Das blieb länger unklar, gab Anlass für ausführliche Ermittlungen. Bekannt wurde zunächst nur, dass sich Opfer und Täter gekannt haben sollen. Inzwischen ist die Polizeiarbeit zu einem Abschluss gelangt, sodass nun im Mai der Prozess vor dem Augsburger Landgericht beginnen kann. Vor dem Richter steht dann aber nur mehr einer der beiden damals mutmaßlich Beteiligen.

