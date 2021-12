Nördlingen/Augsburg

Prozess gegen Messerstecher: Opfer hätte sterben können

In Augsburg stehen derzeit zwei Männer aus dem Ries vor Gericht, die drei andere teils lebensgefährlich verletzt haben.

Plus In Augsburg müssen sich vor Gericht zwei Männer aus dem Ries verantworten, weil sie drei andere verletzt haben. Ihr 72-jähriges Opfer hätte sogar sterben können.

Von Michael Siegel

Drei Männer haben die beiden Angeklagten verletzt, einen 72-Jährigen sogar so schwer, dass er in Lebensgefahr schwebte. Der Senior hätte ersticken können, erklärte jetzt ein Gutachter der Rechtsmedizin der Uni München in Augsburg vor Gericht. Dort wird den beiden 36 und 41 Jahre alten Männern aus dem Ries derzeit der Prozess gemacht.

