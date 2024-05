Nördlingen/Augsburg

13:36 Uhr

Prozess nach Attacke: Neun Mal mit der Schaufel auf den Kopf geschlagen

Vor dem Landgericht in Augsburg muss sich ein Mann wegen einer mutmaßlichen Attacke in Nördlingen verantworten.

Plus Versuchter Mord wird einem 42-Jährigen vorgeworfen, weshalb er sich vor dem Landgericht verantworten muss. Beim Prozess werden die massiven Verletzungen deutlich.

Von Michael Siegel

Sollte es eine Tat aus Rache gewesen sein, wegen derer einem Mann im April 2023 in Nördlingen im wahrsten Sinne des Wortes der Schädel eingeschlagen worden war? Vor dem Augsburger Landgericht hat jetzt das Verfahren gegen einen 42-jährigen Angeklagten begonnen, dem gemeinschaftlicher versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung an seinem ehemaligen Chef vorgeworfen wird. Gemeinsam mit einem bislang unbekannten Mittäter soll der Angeklagte den Geschädigten mitten in der Nacht in seinem Auto schlafend überfallen und ihm mit einer Bauschaufel mindestens neun Mal wuchtig auf den Kopf geschlagen haben.

Grauer Pullover, blaue Hose, in Anstaltskleidung wird der Angeklagte in den Sitzungssaal geführt. Anstaltskleidung deswegen, weil der Mann seit dem Tag nach der Tat im Gablinger Gefängnis in Untersuchungshaft sitzt. Vorsichtig setzt der Angeklagte im Gerichtssaal, begleitet von zwei Justizmitarbeitern, einen Fuß vor den anderen. Seit einem kürzlichen Fluchtversuch aus einem anderen Gerichtsgebäude (Regensburg) werden immer wieder Häftlinge – wie jetzt der 42-Jährige – mit Ketten an den Händen und Füßen gefesselt vorgeführt, die sie auch während des Prozesses tragen müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen