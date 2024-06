Nördlingen/Augsburg

Prozess um Schaufel-Attacke: Was war der Grund für den versuchten Mord?

In Nördlingen wurde einem 45-Jährigen mit einer Schaufel auf den Kopf geschlagen. Vor Gericht ging es nun um mögliche Gründe für die Tat.

Plus Ein 45-Jähriger wird bei einem Angriff schwer verletzt. Ein Mann schlägt ihm mehrmals mit einer Bauschaufel auf den Kopf. Welche Rolle spielte der Angeklagte?

Von Michael Siegel

Ein Arbeiter und sein Komplize schlagen einem 45-Jährigen mitten in der Nacht in Nördlingen mit einer Bauschaufel auf den Kopf. Sie verletzten den Mann schwer. Weswegen sich jetzt ein 42-Jähriger wegen des Versuchs des Mordes vor dem Augsburger Landgericht verantworten muss, wohingegen der angebliche Haupttäter bislang unbekannt ist. Warum aber kam es zu der Tat?

Im Rahmen der Beweisaufnahme ließ sich das Gericht unter Vorsitz von Richter Franz Wörz zahlreiche Einsätze darlegen, die von der Nördlinger Polizeiinspektion bearbeitet worden waren. Dabei zeigte sich, dass die Unterkunft, in der mehrere Arbeiter gelebt hatten, über Wochen ein regelmäßiger Anlaufpunkt für die örtliche Polizei gewesen war. Nicht weniger als zehn Einsätze im März und April 2023 listete eine Beamtin dem Gericht auf, die im Computersystem der Polizei gespeichert sind. Auch mit dem 45-Jährigen gerieten die Arbeiter derart aneinander, dass die Polizei benötigt wurde. In keinem Fall, so die Beamtin, sei es dabei um eine Straftat gegangen, stets fungierten die Polizisten als „Streitschlichter“. Ob aber dort die Ursache für die Bluttat liegt?

