Schlägerei nach Corona-Party: Angeklagte erhalten Bewährungsstrafen

Plus Das Augsburger Landgericht verurteilt zwei junge Männer, die einen Mann krankenhausreif geprügelt hatten. Einem von ihnen erspart das Gericht über 70.000 Euro Geldstrafe.

Kann sich die Verurteilung vor Gericht zu einer Freiheitsstrafe wie ein Hauptgewinn anfühlen? Ein heute 24-jähriger Angeklagter aus Nördlingen bekam jetzt im Rahmen eines Prozesses wegen gefährlicher Körperverletzung eine 70.000-Euro-Geldstrafe "erlassen", dafür wurde die Dauer seiner zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe verlängert. Die ganze Geschichte: