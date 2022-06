Aus dem Leben der Nördlinger Störche

Kinder, wie die Zeit vergeht: Die jungen Störche auf dem Nördlinger Tanzhaus sind schon etwa sechs Wochen alt.

In einigen Storchennestern der Stadt Nördlingen wird es eng. Auf dem Tanzhaus beispielsweise ist der Nachwuchs inzwischen gut sechs Wochen alt, wie Storchenkennerin Heidi Källner berichtet und fotografisch festgehalten hat. Das erste Küken schlüpfte dort am 3. Mai, das erste Ei lag am 28. März im Nest. Im Alter von etwa acht Wochen werden die Riesenvögel flügge.

Dann heißt es Anfang Juli für die Jungstörche auf dem Tanzhaus üben und probieren. Es ist die Zeit der Mutproben bis zum ersten Mal das Nest verlassen wird, schreibt Heidi Källner. Auf dem Hallgebäude und auch auf dem Hohen Haus dauere es noch etwas. Bei den "vier Lessmanns" auf dem Kamin am Rande von Nördlingen klappe es aber fast so gut wie bei den Fünf in der Stadtmitte über dem Marktplatz. Kinder, wie die Zeit vergeht. (AZ)