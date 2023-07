Nördlingen

18:00 Uhr

Aus dem Schneidt'schen Garten wird der Cittaslow-Garten

Plus Nach und nach wird das Programm für das neue Nördlinger Fest festgezurrt. Daniel Wizinger zählt auf, wer mit einem Stand vertreten sein wird.

Von Martina Bachmann

Was waren das für wunderbare Sommernächte unter dem bunten, großen Schirm auf dem Marktplatz: Das Nördlinger Cittaslow-Festival hat in der Vergangenheit die Massen angezogen. Besucherinnen und Besucher schlemmten ein Wochenende lang an den Ständen der verschiedenen Gastronomen, genossen hochwertige Weine oder andere Getränke und lauschten den teils hervorragenden Bands. Ein solches Festival wird es in diesem Jahr nicht geben – doch die Planungen für den Cittaslow-Genussgarten nehmen immer mehr Form an.

Das bestätigt Daniel Wizinger, bei der Stadt Nördlingen zuständig für Veranstaltungen und Tourismus. Erst am vergangenen Donnerstag habe man sich mit mehreren Beteiligten vor Ort getroffen und das Programm festgezurrt: Der Schneidt'sche Garten, unweit des Deininger Tors gelegen, soll am Wochenende vom 18. bis 20. August zu einem Genussgarten werden. Los gehe es am Freitag um 17 Uhr, um 18 Uhr werde Oberbürgermeister David Wittner dieses kleinere Cittaslow-Fest eröffnen, sagt Wizinger: "Das wird ein schöner Sommerabend mit Musik." Erst stehen Pluspunkt aus Wemding auf der Bühne, danach die bekannten Nördlinger Lokalgrößen von Nordilo.

