Nördlingen

Es bleibt alles anders im Brettl in Nördlingen

Plus Aus Wengers Brettl ist Sinas Brettl geworden: Die Wirte-Familie Forner betreibt nun das Nördlinger Traditionswirtshaus.

Von Peter Urban

Am 1. November 2023 ist in der Löpsinger Straße 27 in Nördlingen alles anders geworden. Und doch hat sich scheinbar kaum etwas verändert. Außer dem Namen. Über dem Eingang prangt jetzt Sinas Brettl. Dahinter verbirgt sich die Wirtefamilie Forner um die gebürtige Zipplingerin Marie-Luise Forner, die in Nördlingen außerdem Sinas Gästehaus und die Pension und Wirtshaus Goldener Schlüssel betreibt sowie in Gersthofen das Tagungshotel Asgard.

Schon mit zwölf Jahren hat Marie-Luise seinerzeit in Zipplingen begonnen, in der Gastronomie zu arbeiten, zu einer Zeit, als sich noch niemand Gedanken über Kinderarbeit gemacht hat. Apropos: Der Name „Sina“ steht für die Tochter der Familie, die Hotelfach studiert hat und bis jetzt schwerpunktmäßig das Hotel in Augsburg betreut, aber mittelfristig das Gesamtunternehmen leiten wird. „Nur weil wir sicher waren, dass unsere Tochter in unsere Fußstapfen treten wird, sind wir auf das Angebot von Uli Wenger eingegangen, das Brettl zu übernehmen“, sagt Marie-Luise Forner.

