Nördlingen

vor 36 Min.

Ausbilder Leberle: "Habe nicht das Gefühl, woanders lieber wohnen zu wollen"

Plus Der Rieser Josef Leberle ist durch und durch Handwerker. Ihm fällt nicht nur beim Stadtmauerfest eine besondere Rolle zu – Leberle ist auch Bundestrainer.

Von Dominik Durner

Am Weinmarkt in Nördlingen tut sich dieser Tage viel. Am Maria-Holl-Brunnen stehen die Gerippe von Verkaufshäuschen, auf dem Gehweg vor dem Hallgebäude Überdachungen, vor dem Restaurant "Alexanderplatz" historisch anmutende Gewölbe. Mittendrin: Die Auszubildenden der Bauinnung Nordschwaben, die gerade an einer Bogenmauer arbeiten, um ihr handwerkliches Geschick zu präsentieren. Auch mittendrin: Josef Leberle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen