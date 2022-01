Ausdauer-Profis verraten, wie Sie 2022 Ihre Ziele erreichen

Plus Vorsätze sind schnell gefasst. Sie umzusetzen, ist die eigentliche Hürde. Mit diesen Ratschlägen Nördlinger Ausdauer-Profis können auch Sie Ihre Ziele erreichen.

Der Start ins neue Jahr ist traditionell der Beginn neuer Vorhaben. Vorsätze sind schnell gefasst, sie zu halten ist jedoch die eigentliche Hürde. Zum Jahreswechsel haben wir deshalb Nördlinger gefragt, die sich die Bezeichnung Ausdauer-Profi über die Jahre verdient haben. Sie erklären, wie Sie ihre Ziele 2022 erreichen und was nötig ist, wenn nach der anfänglichen Euphorie das erste Motivations-Loch den Schwung nimmt.