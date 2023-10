Ausländischer Fahrer ohne gültigen Führerschein in Nördlingen erwischt

Der Mann muss eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich begleichen. Weiterfahren durfte er nicht.

Die Polizei hat am Montagmittag, gegen 13.50 Uhr, eine Verkehrskontrolle an einem Fahrzeuggespann im Nähermemminger Weg durchgeführt. Dabei stellten sie fest, dass der 23-jährige Fahrer des Gespanns lediglich in Besitz der Führerscheinklasse B war. Für die Fahrt mit dem Pkw und dem daran befindlichen Anhänger hätte er nach Angaben der Polizei allerdings die Klasse BE benötigt. Da der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte, wurde eine sofortige Sicherheitsleistung in Höhe eines dreistelligen Betrags erhoben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. (AZ)