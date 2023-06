Ausschuss für Altersarbeit nimmt Stellung zu Verkehr in Nördlingen

Die Mitglieder des Ausschusses der evangelischen Kirchengemeinde haben sich zusammengetragen, was Seniorinnen und Senioren in der Nördlinger Altstadt brauchen.

Der Ausschuss für Altersarbeit der evangelischen Kirchengemeinde hat sich zum neuen Verkehrskonzept der Stadt zu Wort gemeldet. Die Mitglieder gehen laut einer Pressemitteilung davon aus, dass in Zukunft noch mehr ältere Menschen in die Kernstadt ziehen. Das liege daran, dass in der Altstadt immer mehr seniorenfreundliche Wohnungen entstehen und viele Angebote fußläufig erreichbar sind. "Entscheidend ist nach unserer Meinung ein ÖPNV-Konzept der kurzen Wege und einer hohen Taktfrequenz."

Der Ausschuss befürwortet ein dichtes Netz an Haltestellen für angepasste öffentliche Verkehrsmittel (zum Beispiel Kleinbusse), die nachhaltig betrieben werden. Stadtteile, Außenorte und die vor der Stadtmauer liegenden Parkplätze sollten in dieses System eingebunden werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Haltestellen sollten an für Senioren wichtigen Stellen eingerichtet werden, zum Beispiel bei Ärzten, öffentlichen und kirchlichen Einrichtungen.

In fünf Minuten in Nördlingen eine Haltestelle erreichen

"Für alle Bewohner Nördlingens sollte es möglich sein, innerhalb von fünf Minuten zu Fuß eine ÖPNV-Haltestelle zu erreichen. Ein Preissystem für sparsame Schwaben wie zum Beispiel Monats- oder verbilligte Abos könnte die Auslastung erhöhen." Der Ausschuss sieht in einem leistungsfähigen ÖPNV einen zentralen Punkt für ein neues Verkehrskonzept. "Barrierefreie Gestaltung von Fußwegen und Kreuzungen setzen wir als akzeptiert voraus und wünschen eine zügige Realisierung. Fußwege sollten Rollator-tauglich sein (was auch für Kinderwagen gilt)."

Die bereits hohe Aufenthaltsqualität in der Stadt solle erhalten bleiben und ausgebaut werden. Sitzmöglichkeiten auch außerhalb der Fußgängerzone sollten geschaffen werden, auch auf Kosten von Parkplätzen. "Ältere Menschen benötigen mehr Pausen, wenn sie zu Fuß unterwegs sind." Der Ausschuss würde eine allgemeine Reduzierung der Geschwindigkeit bis hin zur Spielstraße in der gesamten Altstadt empfehlen. Dem sommerlichen Hitzeschutz solle Aufmerksamkeit gewidmet werden, bekanntlich sei die immer stärker werdende sommerliche Hitze besonders belastend für ältere Menschen. "Auch dafür sollten Park/Stellplätze reduziert und dafür mehr Beschattung durch Pflanzen geschaffen werden. Helle Oberflächen bei Straßen und Gehwegen sind vorzuziehen, da sie sich weniger stark aufheizen."

Mehr Raum für Fußgänger in Nördlingen

Abschließend heißt es in der Mitteilung: "Zusammengefasst plädieren wir für einen starken Ausbau eines zukunftsfähigen ÖPNV, mehr Raum für Fußgänger und Maßnahmen, die die Folgen des Klimawandels abmildern. Soweit dafür Flächen, die derzeit von Kraftfahrzeugen benutzt werden, umgewandelt werden müssen, ist das für uns die erforderliche Konsequenz." (AZ)