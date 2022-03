Außenspiegel in der Gustav-Freytag-Straße abgetreten

Die Nördlinger Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall in der Nacht von Freitag auf Samstag beobachtet haben.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in der Gustav-Freytag-Straße in Nördlingen der rechte Außenspiegel eines Autos abgetreten worden. Bei dem Pkw handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen blauen Ford C-Max. Die Schadenshöhe wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei Nördlingen bittet diesbezüglich um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09081/2956-0. (AZ)