Außenspiegel in der Hallgasse abgefahren

Der Außenspiegel eines Autos in Nördlingen wurde angefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat ein Auto in Nördlingen beschädigt. Die Person streifte laut Polizeibericht zwischen Sonntag, 10 Uhr, und Montag, 7.43 Uhr, einen in der Hallgasse geparkten grauen Toyota. Dadurch brach der linke Außenspiegel des Pkw ab und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und flüchtete. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen.

