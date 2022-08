Außenspiegel in der Oskar-Mayer-Straße in Nördlingen angefahren

Zwischen Samstag und Montag wird in Nördlingen der Außenspiegel eines geparkten Wagens angefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in Nördlingen zwischen Samstag und Montag den Außenspiegel eines geparkten Wagens gestreift, wobei ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro entstand. Der beschädigte schwarze BMW stand in dieser Zeit in der Oskar-Mayer-Straße. Laut Polizei fuhr der Unfallverursacher vermutlich stadtauswärts. Dieser kam seinen Pflichten nicht nach, sich um den Schaden zu kümmern, weshalb die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 um Hinweise bittet. (AZ)