Aussteller, Eintritt, Zeiten: Alle Infos rund um die Rieser Verbraucherausstellung

Parallel zu Nordschwabens größtem Volksfest, der Nördlinger Mess', findet heuer zum 37. Mal die RVA statt. Was in diesem Jahr neu dazukommt.

An Routinen und Gewohntem wird nicht selten Kritik geübt – immer dasselbe, nichts Neues, heißt es dann häufig. Wenngleich derartige Vorbehalte auf manche Veranstaltungen in der Region zutreffen mögen, gilt dies nicht für die Nördlinger Mess‘ und die damit verbundene, inzwischen nicht mehr wegzudenkende Rieser Verbraucherausstellung (RVA). Doch auch wenn die Veranstalter auf Altbewährtes setzen, gibt es doch auch eine kleine Veränderung.

Jahr für Jahr ziehen beide Events die Menschen aus der näheren und ferneren Umgebung an. Die Nördlinger Kaiserwiese ist dann wieder für zehn Tage Mittelpunkt des Vergnügens und die RVA ein Schaufenster für rund 100 Aussteller aus Handwerk, Dienstleistung und Handel. Zahlreiche lokale Betriebe, aber auch Neuzugänge aus der Region sind stets mit dabei. Beispielsweise präsentieren sich in diesem Jahr fünf Bio-Hofläden, das Möbelhaus XXL-Lutz aus Wassertrüdingen mit einem großen Stand sowie Möbel Karmann aus Wemding.

Rieser Verbraucherausstellung: Grundlegende Änderungen gibt es nicht

Grundlegende Veränderungen gebe es nicht. Was sich bewährt habe, müsse nicht verändert werden, sagte Sebastian Haag, der mit seinem Unternehmen ASH Veranstaltungen und Handel die Ausstellung wiederum organisiert hat. Eine Veränderung gibt es aber doch: Auf dem Freigelände vor der Halle in Richtung Baldingen ist erstmals ein Biergarten für Besucher und Aussteller aufgebaut. Diese Idee stammt von Haag-Partner Karl Bosch, der darin eine kulinarische Aufwertung der Ausstellung sieht.

Wenn am Samstag der Startschuss für das größte Volksfest in Nordschwaben fällt, öffnet die RVA bereits morgens um 9 Uhr mit dem traditionellen „Banddurchschneiden“ und einigen Eröffnungsworten in Jockls Weinzelt ihre Pforten. Nach wie vor sei es für die teilnehmenden Firmen und Betriebe eine große Herausforderung, die Stände innerhalb der Ausstellung mit qualifiziertem Personal zu besetzen, betont Haag im Vorfeld und verweist auf Erfahrungen aus den Vorjahren. Dennoch sei die RVA auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern voll ausgelastet.

Ausstellung in Nördlingen ist an Werktagen von 10 bis 19 Uhr geöffnet

Geöffnet ist die Rieser Verbraucherausstellung von Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr und an den beiden Sonntagen von 9 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist wie jedes Jahr frei.

Zur Eröffnung werden neben Oberbürgermeister David Wittner und Vertreterinnen und Vertretern des Stadtrates auch die regionalen Bundes- und Landespolitiker erwartet. Nach der offiziellen Eröffnung findet der traditionelle Rundgang über das Ausstellungsgelände statt.