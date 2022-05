Ausstellung "Im Dialog mit der Zeit" wird im Ochsenzwinger eröffnet

Bronze-Skulpturen von Volkmar Kühn und Papierarbeiten von Marita Kühn-Leihbecher werden ab Freitag im Ochsenzwinger in Nördlingen ausgestellt.

Die Vernissage der Frühjahrsausstellung "Im Dialog mit der Zeit" des Kunstvereins Nördlingen findet am Freitag, 13. Mai, um 19 Uhr im Ochsenzwinger statt. Es werden Bronze-Skulpturen von Volkmar Kühn und Papierarbeiten von Marita Kühn-Leihbecher gezeigt. Die Eheleute, Jahrgang 1942 beziehungsweise 1944, leben und arbeiten in Mildenfurth / Wünschdorf, Thüringen (Landkreis Greiz) und sind seit Jahrzehnten mit ihren Werken im öffentlichen Raum und auf Kunstausstellungen in ganz Deutschland vertreten.

Seit fast 60 Jahren künstlerisch unterwegs

Marita Kühn-Leibecher kommt von der Textilgestaltung und Grafik, Volkmar Kühn ist gelernter Keramikmodelleur (Porzellan) und bildete sich in Leipzig zum Bildhauer fort. Den Beginn seiner freiberuflichen künstlerischen Tätigkeit datiert er in das Jahr 1964. Seine Werke sind modern-figürlich mit expressiver, oft ironischer Tendenz. Kühn-Leihbecher bezeichnet ihre Werke als „Schöpfcollagen“ oder Papiergrafiken. Sie arbeitet sowohl schwarz/weiß als auch farbig.

Laudator ist Dr. Johann Schopplich, aus Hohenleuben/Thüringen, der die Arbeit beider Künstler als Kenner und Liebhaber seit Jahrzehnten begleitet. Die Veranstaltung ist öffentlich; der Eintritt ist frei (Spenden willkommen) die Ausstellung wird ab 13. Mai bis 6. Juni, jeweils freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet sein. Für Mittwoch, 18. Mai, ist eine Abendöffnung mit Musik vorgesehen. (frwoe)