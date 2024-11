Auszeichnung für die besten Schüler in den Jahrgangsstufentests am THG

Alljährlich wartet auf einen Teil der Schüler bereits früh nach Beginn des ersten Schuljahres die erste Herausforderung, wenn nämlich Ende September die bayernweiten Jahrgangsstufentests abgehalten werden. Dabei müssen die Sechst-, Acht- und Zehntklässler ihre bisher erworbenen Kenntnisse in den Prüfungsfächern Deutsch, Englisch und Mathematik unter Beweis stellen. An die besten Jungen und Mädchen des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen hat nun Schulleiterin Dr. Renate Rachidi gemeinsam mit den Fachbetreuern eine Urkunde als Anerkennung für ihre hervorragenden Leistungen überreicht. Deutsch Im Fach Deutsch erzielten in der sechsten Jahrgangsstufe Hannes Graf, Constantin Herzog, Cristoph Hundt, Timo Steidl und Sophia Reinhardt besonders gute Ergebnisse. Auch die Achtklässler Andrea Kauder, Benedikt Kirchenbaur und Maximilian Faußner erhielten Urkunden für die im Test erreichten Punktzahlen. Englisch In den siebten Klassen zeigten Matilda Greiner, Katharina Herbermann und Leon Pausch ihr Wissen im Fach Englisch. Zudem wurden Julius Bast, Kassian Gaudernack sowie Maximilian Ludwig aus der zehnten Jahrgangsstufe mit Urkunden ausgezeichnet. Mathematik Herausragende Ergebnisse beim Bayerischen Mathematiktest erzielten die Achtklässler Johanna Bruglachner, Artem Geier und Zoe Tengler. In der zehnten Jahrgansstufe bewiesen Tom Geiger, Selma Hering und Paul Lippacher ihr enormes mathematisches Können.

