Nördlingen

12:00 Uhr

Auszeichnung für die Kita Naseweis aus Baldingen

Plus Die Jungen und Mädchen haben mit ihren Erzieherinnen unter anderem ein Igelhotel gebaut. Für die Öko-Projekte wurde die Kita nun erneut ausgezeichnet.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Zum dritten Mal ist die Kita Naseweis aus Baldingen mit dem Öko-Kid-Label ausgezeichnet worden. Im zwölften Projektjahr hatten sich 245 Kindertageseinrichtungen der Bewertung der Jury gestellt. Was wächst in unserem Gemüsebeet? Wie können wir Müll vermeiden? Was ist klimabewusstes Essen? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen Kindergartenkinder in ihren Öko-Kids-Projekten auf den Grund.

