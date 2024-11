Auszeichnung mit Umweltpreis

Kürzlich wurde der Rieser Naturschutzverein mit einem mit 450 Euro dotierten Umweltpreis im Rahmen der 35. Umweltpreisverleihung der Heimatsmühle in Aalen ausgezeichnet. Gewürdigt wurde von der Jury der jahrzehntelange Einsatz zum Schutz der Amphibienpopulation im Röhrbachtal. Dort wird von einem Netzwerk an freiwilligen Helfern unter der Leitung von Corina Bernhard ein rund 250 m langer Amphibienschutzzaun betreut, der verhindert, dass die Straße kreuzende Amphibien, hauptsächlich Erdkröten, vom Verkehr überrollt werden. Unterstützt wird die Aktion von der Straßenmeisterei in Bopfingen und der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis Ostalbkreis.

