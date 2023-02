Autarke E-Bike Ladestation soll in Nördlingen aufgestellt werden

Die Stadt Nördlingen möchte eine überdachte E-Bike-Station testweise im Stadtgebiet aufstellen. Welche Standorte im Gespräch sind.

Die Nördlinger Firma Martin Special Technics hat der Stadt angeboten, kostenfrei eine Bike-Ladestation aufzustellen. Dies teilte Oberbürgermeister David Wittner im Nördlinger Bau-, Verwaltungs- und Umweltausschuss mit. Die Ladestation verfügt über Photovoltaik-Paneele und sei somit autark. Wittner sagte, man wolle damit nun Erfahrungen sammeln.

Denn wie die Stadt mitteilte, ist im Radwegekonzept vorgeschrieben, die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und E-Bikes auszubauen. "Wir können es probehalber mal aufstellen und testen. Ich denke, das ist eine gute Geschichte", so der Oberbürgermeister. Für die Stadt fallen keine Kosten an – sollte sie sich später für den Kauf entscheiden, koste ein Modul mit zehn Stellplätzen etwa 15.000 Euro.

Die Verwaltung hat mehrere Standorte geprüft, in erster Linie kämen die Standorte Mehrzweckhalle/Hallenbad und Rieser Sportpark infrage. In der Altstadt ist dies nicht möglich – die PV-Paneele widersprächen nämlich der Altstadtsatzung. Wolfgang Goschenhofer (Grüne/Frauenliste) nahm dies zum Anlass, um anzumerken, dass die Satzung in dieser Hinsicht ein Stück weit aus der Zeit gefallen sei. Denn vor allem in der Innenstadt sei der Bedarf da, und man sollte hier bei der Satzung weiterdenken. Zudem bedauere er, dass es am Hallenbad keinen überdachten Bereich für Fahrräder gibt, und befürwortet diesen Standort, es sei zudem ein frequentierter Ort.

Es soll in Nördlingen mehr E-Bike-Ladestationen geben

Susanne Gabler und Thomas Mittring fragten, ob nicht auch Standorte vor den Stadttoren infrage kämen. Wittner meinte aber, man wolle einen wirklich gut frequentierten Platz testen. Gerade Radfahrer würden genau bis dahin fahren, wo sie auch hinmüssten. Das Ganze müsse sich erst mal entwickeln.

Der genaue Standort solle noch mit der Firma besprochen werden, hierzu werde es noch einen Ortstermin geben, so Stadtplaner Philipp Wettemann im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Verwaltung favorisiere grundsätzlich den Rieser Sportpark, weil man mit dem Gerd-Müller-Stadion und der Hermann-Keßler-Halle einen Bedarf sehe, viele Personen kämen mit dem Rad. Mutmaßlich nach Ostern soll die Station aufgestellt werden.

Ganz grundsätzlich habe die Stadt vor, in diesem Bereich mehr anzubieten, sagt Wettemann, vor allem geht es um die Aspekte Aufladen und Unterstellen. In der Altstadt könne man die Akkus nur an der Station am Hotel Sonne aufladen. Zwar könne diese besser ausgelastet sein, dennoch bräuchten die Bürgerinnen und Bürger ein besseres Angebot.

Nach dem Testlauf wird die Nutzung ausgewertet. Sollte sich die Stadt für solche Stationen entscheiden, ist aber eine Direktausschreibung an die Firma Martin Special Technics nicht möglich, es muss eine öffentliche Ausschreibung erfolgen.