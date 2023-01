Nördlingen

18:00 Uhr

Autismus und Handwerk: Florian und Thomas arbeiten zusammen bei Holz und Liebe

In der Holzwerkstatt von Thomas Schenk wird der 25-jährige Florian in einer schwabenweit einzigartigen Betreuungsform beschäftigt.

Plus Schwabenweit einzigartig ist das Nördlinger Modell des "Persönlichen Budgets". Trotz Autismus kann Florian so in der Werkstatt von Thomas Schenk arbeiten.

Von Verena Mörzl

Dass es in einer Holzwerkstatt nach Zirbenholz riecht und im Radio der Sender Bayern 1 läuft, ist an und für sich keine Besonderheit. Bei Holz und Liebe in Nördlingen aber ist das kein Zufall. Thomas Schenk arbeitet dort mit dem 25-jährigen Florian zusammen und betreut ihn gleichzeitig. Denn der junge Mann aus Dornstadt lebt mit einer Autismus-Spektrum-Störung. In Schwaben ist diese Einzelbetreuung bislang einzigartig. Doch so soll es nicht bleiben.

