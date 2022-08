Auto am Rathaus beschädigt: Polizei sucht Unfallflüchtigen

Die Polizei sucht nach einer Person, die am Freitag einen schwarzen Audi am Nördlinger Rathaus beschädigt hat. Beschädigt wurde die Hintertür.

Unerlaubt vom Unfallort hat sich am Freitag eine bislang unbekannte Person entfernt. Wie die Polizei berichtet, ist der schwarze Audi einer Frau beschädigt worden. Sie stellte ihr Auto gegen 8.45 Uhr an einem Parkplatz am Nördlinger Rathaus ab. Zu diesem Zeitpunkt war der Pkw noch unbeschädigt. Als die Frau gegen 12 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieses an der hinteren linken Türe beschädigt war. Vom Unfallverursacher fehlt bisher jede Spur. Die Polizei Nördlingen bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09081/2956-0. (AZ)