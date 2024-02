Auto an der Wemdinger Straße angefahren und geflüchtet

Eine Frau zeigt bei der Polizei an, dass ihr Auto angefahren wurde. Der Vorfall ereignete sich nahe des Deininger Tors.

Eine Pkw-Fahrerin hat am Mittwoch bei der Polizeiinspektion eine Unfallflucht angezeigt, die sich zwischen Donnerstag, 1. Februar, 7 Uhr, und Freitag, 2. Februar, 13 Uhr in Nördlingen ereignet habe. Der beschädigte Skoda parkte zur Tatzeit in der Wemdinger Straße am Parkplatz nahe des Deininger Tors, heißt es im Polizeibericht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß gegen die Beifahrerseite des Autos und flüchtete dann. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zu dem Unfall unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)