Auto angefahren: Mann sieht weißen Pkw noch davonfahren

Ein Mann hört, wie sein Auto in Nördlingen angefahren wird. Die Polizei sucht nach weiteren Hinweisen.

Ein silberner BMW ist am Mittwoch kurz vor 9 Uhr in der Strelgasse in Nördlingen vorne links angefahren worden. Der Geschädigte selbst konnte einen Zusammenstoß hören, wie die Polizei mitteilt, sah aber dann nur noch einen weißen Pkw in Richtung Stadtmauer davonfahren.

Der Sachschaden beträgt knapp 1000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (AZ)